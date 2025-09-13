Lluvias persistirán el fin de semana

Se espera un fin de semana lluvioso en distintas regiones de Chiapas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó acumulados diarios de 50 a 75 mm en todo el territorio estatal en las próximas 96 horas.

Los eventos que generarán condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en Chiapas será una vaguada en altura, inestabilidad en niveles altos y canales de baja presión, en combinación con el flujo de humedad proveniente del océano Pacífico y mar Caribe.

Registros

Lloverá sobre mojado, en Chiapas se han reportado las precipitaciones máximas acumuladas del país. Del jueves cuatro de septiembre al 10 de septiembre, en la estación de Despoblado (400.5 mm), Tapachula (353.8 mm) y Escuintla (353.3). Despoblado, en el Soconusco, se erige como el tercer lugar más lluvioso del país, con tres mil 78.3 mm.

Alertas

El SMN determina que las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan ante un pronóstico de lluvias, mantenerse informado, evita cruzar zonas inundadas, alejarse de árboles y postes que puedan caer.

Además, piden mantener limpias las calles y coladeras, y tener a la mano una mochila de emergencia con lo esencial, incluyendo agua potable y alimentos.

En cuanto al ambiente, se prevé predomine un ambiente cálido a caluroso en zonas bajas y costeras, con máximas de 33 a 36 °C, mientras que en las zonas montañosas se mantendrá templado a cálido, con máximas que se situarán entre los 26 a 29 °C; por cierto, en San Cristóbal de Las Casas se han reportado las temperaturas mínimas de la entidad, en donde la columna de mercurio ha descendido hasta los 12 °C.