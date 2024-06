Lluvias podrían impactar en turismo de naturaleza

En la opinión del presidente de la Alianza de Empresarios del segmento de naturaleza en Chiapas, Pablo Albores, las lluvias que se están presentando en algunas zonas de la entidad podrían generar un impacto en la afluencia de personas que se interesan por visitar la entidad en fechas próximas.

El gremio, añadió, se ha enfrentado en los últimos años al tema de la pandemia, la inseguridad y ahora las precipitaciones que complican los ingresos hacia los sitios que tienen que ver con actividades en ríos.

El líder del sector recordó que para la Zona Metropolitana en esta temporada tampoco se pueden llevar a cabo recorridos al interior del cañón La Venta. En contraparte, añadió, lo que se puede aprovechar ahora son los centros ecoturísticos.

Reconoció que hay muchos de estos espacios que no están en condiciones, debido a que todo lo que se han enfrentado en los últimos años. “Yo diría que el segmento de naturaleza en Chiapas está a un 70 % u 80 % con el tema de sus instalaciones”.

Otro de los mercados que se está moviendo a pesar de la situación, dijo el líder empresarial, es el grupo de personas que se desplazan por cuenta propia a los destinos.

Sin embargo, han observado que algunos colegas han dejado de operar y otros se movieron hacia nuevos espacios para ofrecer sus servicios y eso se debe a varios factores. También han detectado la proliferación de empresas que no están en regla o no cumplen con todos los requerimientos marcados en normatividad.

Al no tener una Dirección de Verificación Turística, mencionó, no se ha hecho mucho por mejorar la competitividad en el segmento de naturaleza, debido a que no se cuenta con esa parte que pueda ayudar a que las actividades se hagan de forma correcta.

“El turismo de naturaleza navega solo, y solo cuando hay un problema, como lo que pasó en el Arco del Tiempo, se integra una mesa para trabajar; debería de caminar en una estrategia en todo el estado”, agregó.

Finalmente, Pablo Albores, líder del sector, explicó que este primer semestre del año no ha sido bueno para el gremio, sin embargo, todavía quedan lugares que se siguen vendiendo solos; atender el asunto de seguridad, remarcó, es importante para darle tranquilidad a quienes venden los diversos destinos en el turismo.