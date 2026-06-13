Lluvias provocan afectaciones

Las lluvias registradas durante la noche del jueves 11 y la mañana del viernes 12 de junio, dejaron diversas afectaciones en Tuxtla Gutiérrez, donde autoridades de Protección Civil (PC) reportaron vehículos varados, viviendas encharcadas y la inundación de un plantel educativo, mientras continúan los monitoreos en zonas consideradas de riesgo.

De acuerdo con el reporte preliminar emitido por la Secretaría Municipal de Protección Civil, ocho viviendas presentaron encharcamientos en las colonias Gabriel Gutiérrez Zepeda, Barrio Colón, Diana Laura, Las Terrazas, Xamaipak, Los Milagros, Moctezuma y Barrio Cerrito.

Además seis vehículos quedaron varados en el libramiento Norte, libramiento Sur, colonia Centro y El Magueyito.

De igual forma se reportaron cinco árboles caídos en las colonias El Bosque, Paseo del Bosque, Albania Alta, El Sabinito y Real del Bosque.

Mientras que el plantel 13 del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), ubicado en Las Palmas, presentó acumulación de agua.

Condiciones meteorológicas

Las precipitaciones se registraron en un contexto de condiciones meteorológicas adversas para gran parte del estado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), destacó la presencia de lluvias intensas en Chiapas derivadas de la interacción de diversos sistemas atmosféricos, entre ellos remanentes de sistemas tropicales y canales de baja presión, con potencial para generar inundaciones urbanas, encharcamientos y afectaciones en vialidades.

Además, durante la noche del jueves se mantuvieron condiciones favorables para lluvias, tormentas eléctricas y rachas de viento en diversas regiones de Chiapas, incluida la Metropolitana, donde se ubica Tuxtla Gutiérrez.

Acciones

Ante esta situación, la Secretaría Municipal de Protección Civil (PC), subrayó que mantiene desplegados 15 elementos y cuatro unidades en recorridos permanentes para atender reportes ciudadanos, evaluar riesgos y brindar apoyo a la población en caso de nuevas emergencias.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar cruzar corrientes de agua, no transitar por zonas inundadas y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Lluvias para el fin de semana

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) con base en informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que Chiapas enfrentará lluvia intensas para el fin de semana.

La intensidad de las lluvias alcanzará la media entre 75 y 159 milímetros, afectando particularmente la zona Centro, Costa, Selva y Altos, mientras que para la región Norte el clima tendrá menos posibilidades de lluvia y las temperaturas serán más elevadas.

De acuerdo al boletín hidrometeorológico, la onda tropical Número Seis recorrerá el Sureste mexicano y continuará interactuando con una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico, que se ubicará sobre el suroeste del Golfo de México, con una circulación ciclónica en altura y con inestabilidad atmosférica.

Probabilidad de granizo

Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Mientras que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, alertó la Comsión Nacional del Agua (Conagua) en Chiapas.

En este informe se detalla también que en las últimas fechas, San Cristóbal de las Casas destacó a nivel nacional por presentar una temperatura baja de 15 grados centígrados.

Mientras que Unión Juárez fue el municipio con mayor cantidad de lluvia acumulada con 157.7 milímetros.