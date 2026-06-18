Lluvias provocan derrumbe de cerro

Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en la región Altos, en el municipio de Teopisca se registró el derrumbe de un cerro, no se reportaron daños a personas.

Protección Civil reportó que acudió al lugar del percance, en un banco de arena ubicado sobre la Calzada Cerro El Pelón en el barrio Guadalupe.

Al arribar los elementos de primeros auxilios, activaron los protocolos de atención y verificación correspondientes para evitar daños a la población y automovilistas que circulaban por la zona dañada.

Tras la inspección, se confirmó el colapso parcial de material pétreo, determinando que no hubieron personas lesionadas; el hecho ocurrió la noche-madrugada de este miércoles.

Como medida de prevención, se realizó la evaluación de riesgos y se acordonó el área para garantizar la seguridad de la población.