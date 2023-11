El Monitor de Sequía en México, que se alimenta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que las lluvias que se presentaron en la primera quincena del mes de noviembre, ayudaron a que disminuyera de forma sustancial la sequía que hay en los municipios de Chiapas.

Para entender el tema, se debe explicar que la sequía se clasifica por categorías. La primera se ubica como anormalmente seco (D0), después le sigue la sequía moderada (D1), después aparecen condiciones severas (D2), además de situaciones extremas (D3), y la última intensidad es la de excepcional (D4).

En las dos primeras semanas de este mes se registraron precipitaciones por arriba “del promedio en el noreste, la Mesa Central (Altiplano), al sur del golfo de México y en la península de Yucatán, debido al ingreso de dos frentes fríos, los número 8 y 9 de la temporada 2023-2024, y su interacción con canales de baja presión y la corriente en chorro subtropical. La ocurrencia de estas lluvias favoreció a la disminución de áreas con sequía en porciones de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán”.

La última actualización mensual muestra que en todo el territorio nacional se tiene que un 55.4 % de las zonas están en categorías que se mueven desde moderada hasta excepcional. Esta cantidad representó un 3.66 % menos a lo documentado el pasado 31 de octubre.

Hasta ahora, Chiapas tiene 73 municipios que están anormalmente secos (esta no es una condición de sequía); no obstante, 18 están en una intensidad D1, mientras que tres municipios más aparecen bajo la categoría de sequía severa. No hay zonas en situación extrema o excepcional.

La sequía, dependiendo de la intensidad con la que se presente, puede generar afectaciones sociales o que se vinculan con el medio ambiente, desde problemas con la escasez del agua hasta situaciones de mayor riesgo con el tema de los incendios.

Hay que recordar que el mismo Monitor de Sequía, pero en su informe mensual al 31 de octubre, documentó que en Chiapas eran 66 municipios los que estaban anormalmente secos. En esa fecha aparecieron 33 sitios con sequía moderada y había tres en situación severa. Esto quiere decir que ha disminuido el porcentaje de zonas en la entidad con la intensidad D1.