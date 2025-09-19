Lluvias sin tregua por Onda Tropical 33

"Los acumulados más importantes se concentrarán en Chiapas de viernes a domingo" resaltó el Centro Hidrometeorológico Regional "Tuxtla Gutiérrez", sobre el pronóstico de lluvias puntuales intensas en las próximas 96 horas, a causa del paso de la onda tropical número 33.

Lo que mantendrá un escenario favorable para lluvias en la región sur y sureste del país en los próximos días, será la inestabilidad atmosférica, asociada al paso de la onda tropical número 33, la influencia de una vaguada en altura, canales de baja presión y la cercanía de la zona de convergencia intertropical.

"Aunque los nublados generarán menos calentamiento en la superficie, no se confíe, el calor veraniego continuará. El Centro Hidrometeorológico prevé un ambiente de cálido a caluroso en la mayor parte de la región, con temperaturas máximas entre 30 y 36 °C, mientras que en zonas de montaña el ambiente será templado a cálido, con registros entre 22 y 28 °C.

De acuerdo al análisis de anomalías de los últimos cinco días del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias por arriba de lo normal ocurrieron en la mayor parte de Chiapas.

Con 311.9 mm la estación de la Finca Hamburgo, en el Soconusco, se erige como la que más lluvias ha captado a nivel nacional en el periodo mencionado.

Pronóstico detallado

Para este viernes el SMN advierte que las regiones del norte y sur de la entidad serán las que podrán presentar precipitaciones de 75 a 150 mm.

Para el sábado 20 de septiembre las regiones este y sur del estado, que incluye regiones de la Sierra, Fronteriza, Istmo Costa y Soconusco, recibirá los embates de las lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm).

La intensidad de las lluvias se mantendrá, para el domingo, con precipitaciones muy fuertes a intensas (75 a 150 mm) en las regiones norte, oeste y costa. Se recomienda extrema precaución en zonas de riesgo.

En el transcurso del domingo y lunes una nueva onda tropical se aproximará e ingresará, lo que podrá mantener el temporal para la segunda quincena de septiembre.