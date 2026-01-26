Lluvias torrenciales podrían azotar Chiapas

Durante las primeras horas del lunes 26 de enero se prevé el ingreso al territorio chiapaneco del frente frío número 30 que de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) generará lluvias que podrían rondar los 150-250 milímetros que corresponden a precipitaciones intensas a torrenciales, con especial precaución en las regiones Norte, Bosques, Tulijá, Mezcalapa y Maya.

Al mismo tiempo se espera que en las regiones Valle Zoque, Altos, Selva y Meseta Comiteca se presenten lluvias fuertes a muy fuertes que alcanzarían hasta los 75 milímetros.

Las lluvias fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Frío

La masa de aire ártico asociada a este sistema frontal ocasionará que en la mayor parte del territorio chiapaneco se perciba un ambiente muy frío a gélido, incluso el termómetro podría registrar mínimas de 5 grados centígrados en las zonas serranas del estado.

Para la región central el pronóstico indica que podría registrarse mínimas de hasta 15 grados Celsius, ante esto autoridades de salud han recomendado a la población abrigarse y mantener cuidados principalmente en niñas, niños, adultos mayores, personas vulnerables y mascotas.

Se espera que durante los días lunes 26 y martes 27 de enero se presente un evento de norte de 70 a 80 km/h con rachas de 100 a 120 km/h sobre el istmo y golfo de Tehuantepec, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Este evento ocasionará que en las costas del estado se presenten oleajes fuertes que rebasarían los cinco metros de altura, por lo que autoridades de Protección Civil han hecho un llamado a la población a tomar precauciones y evitar introducirse al mar a fin de evitar cualquier tipo de situación.

Asimismo, recomendaron evitar cruzar ríos o zonas inundadas, para las zonas de riesgo tener ubicado los refugios temporales mas cercanos y mantenerse informado en todo momento mediante los canales oficiales o a través de las redes sociales de PC estatal.