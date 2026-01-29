Lluvias traerán rebrote de gusano barrenador

La eventual llegada de las lluvias podría multiplicar los casos de gusano barrenador de ganado (GBG) en Chiapas, por lo que urge tener certeza de los avances de la nueva planta de la Mosca, como un esquema emergente anticipado para el campo y la salud humana, antes de la temporada de precipitaciones

Y es que con el próximo retorno de la temporada de lluvias, el riesgo de rebrotes vuelve a incrementarse, por lo que la vigilancia epidemiológica, el manejo oportuno de heridas y la aplicación constante de protocolos de bioseguridad siguen siendo fundamentales para proteger la sanidad pecuaria y la productividad del país, explicó Julio Prates, director de la Unidad de Ganadería de MSD Salud Animal en México.

Reducción de casos de GBG

El también investigador explicó en un estudio para Mexico, que en semanas recientes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó una reducción del 57 % en los casos activos de gusano barrenador como resultado de la aplicación oportuna de protocolos sanitarios como a condiciones climáticas con menor presencia de lluvias y descenso de temperatura ambiente.

Este escenario reduce temporalmente la infestación de parásitos externos; sin embargo, no representa una erradicación de la plaga, por lo que mantener la atención y la vigilancia en campo sigue siendo indispensable.

Procesos

Dijo que la reducción en los casos refleja que los protocolos funcionan cuando se aplican de manera constante, pero bajar la guardia puede generar un rebrote. La vigilancia debe mantenerse fuerte y con la misma intensidad, apoyada en herramientas veterinarias con eficacia comprobada, para avanzar hacia una reducción sostenida del gusano barrenador y fortalecer la sanidad pecuaria del país, dijo.

Estas soluciones veterinarias deberán cuidar la salud del ganado desde los primeros días de vida y a lo largo de su desarrollo. Ayudando a prevenir y tratar infestaciones causadas por larvas, que suelen aparecer en heridas abiertas, y a proteger zonas especialmente sensibles, como el ombligo de los terneros recién nacidos, una de las principales puertas de entrada de infecciones.