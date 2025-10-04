Lluvias vuelven a desbordar ríos y arroyos

Las recientes lluvias que han ocurrido en el estado de Chiapas provocaron afectaciones en algunas zonas como los desbordamientos de un arroyo en el ejido Sesecapa (en Mapastepec) y del río Tepepuzapa en Tuzatán.

En la primera zona, personal de la Secretaría de Protección Civil atendió el tema y se desplegaron unidades operativas y de primeros auxilios para la verificación, confirmando daños en viviendas que estaban cercanas al cauce.

La autoridad detalló que hay recorridos preventivos y vigilancia. En la parte de Tuzantán, el río Tepepuzapa se desbordó debido al taponamiento que dejaron los trabajos que se realizan en vías férreas. Las inundaciones ocurrieron en comunidades 4º Cantón El Socorro, 2º Cantón e Islamapita.

Más zonas

Las fuertes lluvias también ocurrieron en Tuxtla Gutiérrez y dejaron por lo menos 23 incidentes en diversas colonias, de acuerdo al reporte de Protección Civil Municipal.

En la capital del estado se registraron cinco encharcamientos sobre la rampa de Vida Mejor, en el libramiento Norte (en la colonia Flores Magón), además de la carretera Chiapa de Corzo (a la altura de la colonia Industrial); también en la colonia Patria Nueva sobre la avenida El Roble y avenida Avendaño Sur.

Las autoridades atendieron tres vehículos en las colonias La Ilusión, Paso Limón y la circunvalación Tamarindo.

Las lluvias en Tuxtla Gutiérrez también dejaron cuatro domicilios con encharcamientos. A las afectaciones se le suma un poste y un árbol caído, además de inundaciones en cinco puntos de la ciudad. Uno de ellos en la colonia La Misión.

El levantamiento de arrastre ocurrió sobre el libramiento Norte, justamente en la colonia Flores Magón, mientras que algunas personas fueron rescatadas en la colonia Las Ilusiones.