Lluvias y desbordamiento dejan daños materiales

Las fuertes lluvias en Tapachula han provocado afectaciones a más de cien viviendas, principalmente por el desbordamiento del río Texcuyuapan.

Hasta el momento suman seis viviendas dañadas por un deslave y derrumbes en la carretera, árboles caídos, así como daños a la red eléctrica y caminos afectados por deslizamientos de tierra señalaron fuentes de Protección Civil (PC) de la Perla del Soconusco.

Mayores daños

La información proporcionada por la Secretaría de PC en Tapachula señala que los principales afectados son los hogares que se encuentran en las inmediaciones del río Texcuyuapan. Las 100 viviendas están ubicadas a lo largo de 26 colonias de la mancha urbana, además de las cinco viviendas con daños estructurales en la Fracción Zaragoza en la zona media alta y una más en las Conchitas.

A pesar de las afectaciones el saldo en personas ha sido blanco: "no hay lesionados graves ni pérdida de vidas, solo las materiales", afirmó el personal de PC que está trabajando de manera coordinada con otras instituciones, manteniendo acciones preventivas en áreas consideradas como de alto riesgo.

Cultivos

Añadieron que en la zona media y alta de Tapachula en la zona cafetalera las fuertes lluvias han provocado el reblandecimiento del suelo.

Hasta el momento indican que no se han registrado derrumbes, ni tampoco arrastre de tierras, rocas y árboles sobre los caminos.

Detallaron que gracias al trabajo con maquina pesada en espacios estratégicos mantienen una buena circulación en la zona. "Se han retirado la tierra, ramas y piedras para la liberar la circulación vehicular lo más pronto posible, esto con una fuerza de tarea de otras instituciones así como de los mismos pobladores" dijeron.

Crecida de ríos

Sobre las lluvias de los últimos días que también han sido intensas, estas han provocado que los niveles de los ríos crezcan, como el caso del río Texcuyuapan. Las afectaciones han sido menores pero se mantienen acciones que permiten que los mismos habitantes de las casas busquen ponerse a salvo.

La Secretaría de Protección Civil ha exhortado a quienes viven a zona de laderas y orilla de afluentes a extremar precauciones, ya que los escurrimientos de lluvia han provocado el reblandecimiento de la tierra, por lo que pidió a atender las recomendaciones que se emiten.

En el caso de la zona baja, no se reportan afectaciones en viviendas ni cultivos, sin embargo, mantienen un monitoreo permanente para evitar cualquier situación de riesgo para las familias tapachultecas, concluyó el funcionario.