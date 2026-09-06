Lluvias y heladas en el estado ante frentes fríos

Se anunció el inicio de la temporada de frentes fríos 2026-2027. Y para Chiapas, que es uno de los estados con severa sequía acumulada, se prevé un giro climatológico y un riesgo de inundaciones en zonas bajas y heladas en las regiones montañosas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los frentes fríos suelen traer humedad, algo que Chiapas espera con ansias al concentrar un fuerte déficit hídrico. Al corte del 31 de agosto, el país registró un déficit de lluvias del 9.6 %, concentrado de manera más aguda en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

Humedad

Esta escasez contrasta con el riesgo de inundaciones en la región del Grijalva, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, explicó que en esta temporada los límites entre Chiapas y Tabasco son más propensos a recibir grandes aportes de humedad.

Históricamente, los frentes fríos en el Golfo de México generan intensos eventos de “norte” que descargan lluvias abundantes en la cuenca; de hecho, la mayor declaración de desastres en Chiapas son consecuencia de los frentes fríos.

Calentamiento global

Asimismo, en las zonas altas de la Sierra chiapaneca se prevén temperaturas de 0 °C o inferiores. El SMN advierte que, debido al calentamiento global, los registros históricos de 1950 a 2025 muestran que el país pierde, en promedio, un día de heladas cada 15 años.

A pesar de esta disminución en frecuencia, el riesgo por heladas sigue vigente.

A nivel nacional, el panorama estará fuertemente dominado por el fenómeno de El Niño. Se pronostican 56 frentes fríos (superando el promedio histórico de 50), con mayor actividad en noviembre, diciembre y enero.

Hay más del 95 % de probabilidad de que se consolide un evento de “El Niño muy fuerte”, con su pico de intensidad entre octubre y diciembre.

Este fenómeno moverá la corriente en chorro subtropical hacia el sur, trayendo un invierno inusualmente húmedo, con lluvias y nevadas superiores al promedio en estados del norte del país.

Por el cambio climático global, la tendencia marca que las temperaturas mínimas nacionales estarán entre 3 °C y 5 °C por encima de la media histórica, aunque las masas de aire polar aún podrían generar descensos drásticos puntuales.

Protección Civil nacional instó a los estados a activar sus planes especiales e identificar refugios temporales. Además, advirtieron que la falta de lluvias de este año y la persistencia de El Niño podrían provocar una primavera de 2027 extremadamente seca y cálida, aumentando el peligro de incendios forestales.