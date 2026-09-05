Lluvias y vientos tiran palmeras y árboles en libramiento Sur

Las ráfagas de viento que acompañaron a las lluvias de la tarde de este viernes provocaron la caída de palmeras y árboles sobre el libramiento Sur de Tapachula y los tramos carreteros de Tapachula-Talismán y Ciudad Hidalgo, aunque no se reportaron personas lesionadas o vehículos afectados.

En el primero de los casos, varias palmeras se desplomaron cubriendo dos de los carriles de circulación de poniente a oriente, en el tramo del puente del río Coatán hacia el entronque con la carretera del antiguo aeropuerto.

Brigadas

Por ese motivo, la circulación fue interrumpida, mientras brigadas de Protección Civil procedían al corte para el retiro de las palmeras.

A su vez, a la altura de la zona arqueológica de Izapa, sobre la carretera a Talismán y del ejido 5 de Mayo hacia Ciudad Hidalgo, también se reportó el desplome de árboles sobre la cinta asfáltica.

Las lluvias se han presentado con fuertes vientos y tormentas eléctricas, ante lo cual las autoridades han recomendado a los conductores de vehículos que transiten con precaución cuando se presenten estos fenómenos.