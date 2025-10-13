Lo Común, la columna de la lucha del EZLN

La columna vertebral de la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es el Común, afirmó el Subcomandante Insurgente Moisés, quien agregó que ello significa “buscar y encontrar lo que nos une, sin dejar de ser lo que cada quién es”.

En un comunicado difundido este domingo 12 de octubre, agregó que “nosotras o nosotros, que formamos las comunidades zapatistas, originarias de raíz maya, pensamos que el Común es algo a construir. Un espacio donde podamos convivir sin quién más y sin quién menos. ‘Cabal’ decimos nosotros, los pueblos zapatistas, que no quiere decir ‘igualdad’, ‘semejanza’, ‘mando y obediencia’, sino diferencia en un trabajo común”.

Es, abundó, “renunciar a tratar de convertir a todas, todos a nuestra imagen y semejanza. Renunciar a la construcción, consciente o inconsciente, de nuevas pirámides que suplan a las actuales para que todo cambie pero siga igual. Renunciar a imponer un camino único, un mismo paso, un modo idéntico y una forma calcada”.

Moisés manifestó que “hablar de respeto, apoyo, solidaridad, es hablar en el vacío si no se demuestra en las prácticas reales de cada quien”, al tiempo de señalar que “no hay recetas, ni manuales, ni teoría de esto. Hay, en cambio, el darse cuenta de la necesidad de nuevas formas. No solo de lucha y de organización; también y sobre todo de nuevas formas de relacionarnos entre quienes, como ustedes y nosotras, resistimos y nos rebelamos al cruel destino de la caja mortal del sistema capitalista”.