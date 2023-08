Lo más importante son las causas, no las aspiraciones

“Yo espero que la vida me juzgue con aciertos y trabajo todos los días para que eso suceda”, afirma Eduardo Ramírez Aguilar, en entrevista exclusiva para Cuarto Poder.

El senador de la República compartió brevemente una reseña personal y algunos puntos destacados sobre la política nacional y local.

—¿Cómo se ve Eduardo Ramírez al concluir su periodo político y laboral?

“Trabajo todos los días y soy un ser humano, tengo mis errores, pero creo que mis aciertos han sido más grandes. Dicen que los grandes hombres y mujeres que trascienden en la historia, en el mundo, no es que no hayan tenido errores, es que simple y sencillamente sus errores fueron menos y sus aciertos fueron más. Yo espero que la vida me juzgue con aciertos y trabajo todos los días para que eso suceda, quiero entregar la satisfacción del deber cumplido, a mí mismo, a mi familia y a mi pueblo que es Chiapas”.

—Eduardo Ramírez, en la niñez y su proyección a futuro

“Tenía la edad de siete, ocho años, tenía mucha claridad que yo iba a ser abogado, que iba a tener la actividad política como un servicio a la sociedad, así lo entendí; pasó el tiempo y finalmente logré un propósito dentro de mi carrera política, fui síndico municipal a los 24 años y presidente municipal interino a los 26 años, y a los 29 años presidente municipal de Comitán, de manera constitucional. Esto me dio la oportunidad de sentar las bases, de trabajar a favor de las causas del pueblo.

“Lo importante son las causas, no son las aspiraciones, que son legítimas, pero lo importante son las causas, los más pobres, abatir la desigualdad y cómo generar mejores condiciones de vida para los adultos mayores, para las personas que sufren alguna discapacidad, para los jóvenes que quieren algún horizonte de posibilidades. Ahí está el gran reto”.

—Consideró que existen asignaturas pendientes con las y los jóvenes.

—El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ¿qué tiene por decir y hacer?

“He tratado de ser un político moderado en mis razonamientos jurídicos, legislativos, mis posicionamientos en torno a lo que se vive en el país y ese ha sido un perfil que he tomado como bandera. Creo que lo mejor es la conciliación, el diálogo, el entendimiento, y eso nos da la oportunidad de avanzar y eso nos ha permitido generar consensos amplios en las 13 reformas constitucionales que se han hecho en este país; pasaron por mi Comisión [Puntos Constitucionales], pasaron bajo mi conducción y ahora con esta responsabilidad de la Junta de Coordinación Política, que es prácticamente el líder senatorial, pues tengo un gran reto, son más de 80 nombramientos”.

—Eduardo Ramírez apuntó que continuará trabajando bajo el consenso para poder sacar adelante los cerca de 80 nombramientos pendientes, de diferentes organismos.

—¿Cuál es su opinión sobre los proyectos nacionales en el Sur?

“En el Sur [Sureste] viven las personas con mayores desigualdades, mayores necesidades y estas inversiones detonan el crecimiento económico” —reconoció al momento de citar lo importante que ha sido que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya hecho justicia con esta región del país, a diferencia de los otros presidentes.

“La refinería Dos Bocas va a beneficiar a todo el país, particularmente nos va a beneficiar en el precio de las gasolinas… Además, con esto se evita la posibilidad de control de los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que con esta obra se logrará la soberanía energética”.

—Consideró que el Tren Maya va a ser garantía y va a servir al turismo, subrayando que ningún presidente había volteado al Sur, puesto que todos los proyectos se hacía el Norte o el Centro de la república.

Economía en Chiapas

“Somos un estado agroalimentario, aquí producimos banana, café en grandes cantidades, mango, granos como el maíz y el frijol; en actividad ganadera estamos en el primer lugar nacional de la zona Sureste. Tenemos grandes oportunidades en la agricultura, en la ganadería”, comenta.

Turismo

“Si ampliamos la parte turística con medio ambiente vamos a captar turismo nacional e internacional. Hoy se hace, pero se hace de una manera aislada de la iniciativa privada; lo importante es tener comunicación, hacer comunión con los hoteleros, los restauranteros, las comunidades que tienen a su cargo las cascadas del Chilflón, las de Agua Azul”, propone.

“La oposición cada vez se ha puesto más difícil, es entendible, por la situación electoral en la que ya estamos viviendo y eso me da la oportunidad de demostrar que con habilidad, que con consenso, podemos salir adelante en los nombramientos. No se trata de vencer, se trata de convencer”.

“Fui un joven que salió de la misma forma como salen muchas generaciones en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo, mejores condiciones de vida, y eso me motivó a ser un hombre de causas”.

“Hay una asignatura pendiente que es la distribución del gas, y esa debe venir de Salina Cruz, por el Pacífico hasta llegar a Tapachula, y ese debe ser un proyecto importante; si traemos gas a la parte de Chiapas, vamos a darle una potencia económica a nuestro estado”.

“Como lo hice en el Cañón del Sumidero, a la vida hay que asumirla con retos y hay que atreverse a desafiarla, hay que desafiar y estar siempre presente para encontrar las grandes oportunidades”.