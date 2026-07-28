Localiza INAH 179 piezas prehispánicas

Un total de 179 piezas prehispánicas fueron localizadas en una cueva en las inmediaciones del Arco del Tiempo, ubicado en el municipio de Cintalapa. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), este registro es uno de los hallazgos más relevantes de las últimas décadas en la entidad.

La cavidad, denominada cueva Mundo Zoque, fue localizada en enero del 2026 por el guía local Jairo Díaz Barreiro, quien notificó al Centro INAH Chiapas para su verificación, realizada entre febrero y junio.

El proyecto de documentación estuvo dirigido por el investigador Josuhé Lozada Toledo; contó con la colaboración de la arqueóloga Martha Arcelia García Sánchez y el espeleólogo Gabriel Merino Andrade.

Lozada Toledo explicó que para el acceso a la cueva se hizo un descenso en rapel de más de 10 metros; este aspecto contribuyó a mantener las piezas intactas.

Objetos cerámicos

En su interior se identificaron objetos cerámicos como incensarios, urnas-efigie y cajetes con representaciones de jaguares, tecolotes y serpientes, animales vinculados en la cosmovisión zoque al mundo nocturno y al inframundo.

Los incensarios decorados con espinas de ceiba marcan un recorrido ceremonial que culmina en una cámara principal con cinco depósitos rituales, donde destaca un sahumador con una cruz que representa los rumbos del universo.

Los materiales han sido fechados preliminarmente hacia el periodo Clásico Tardío (600–900 d.C.). La disposición de las ofrendas indica que la cueva fue utilizada para rituales de lluvia y fertilidad agrícola.

Nuevas exploraciones

Las investigaciones continuarán con nuevas exploraciones y estudios especializados. Destacaron que el registro fue posible gracias al apoyo de la comunidad de General Cárdenas, la Guardia Estatal de Turismo y la Secretaría de Turismo de Chiapas.

Finalmente, Lozada Toledo concluyó que el hallazgo representa una aportación fundamental para el conocimiento de la cultura zoque y fortalece las acciones del INAH para investigar y proteger el patrimonio arqueológico de México.