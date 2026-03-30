Localizan a cuatro jóvenes con reporte de extravío

La Fiscalía General del Estado (FGE) localizó a dos menores, una de 15 y otra de 16 años de edad, así como a dos jóvenes, de 20 y 22 años de edad, quienes contaban con reporte de Persona No Localizada en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Tras la denuncia realizada, los elementos implementaron los mecanismos de protocolo de búsqueda continua, permanente e ininterrumpida, mediante los cuales las encontraron sanas y salvas.

Hechos

Las cuatro jóvenes, dos originarias de los municipios de Tzimol, una de Venustiano Carranza y la otra de Huixtán, fueron presentadas ante la representación social, para ser escuchadas en su declaración, manifestando que no habían sido víctimas de delito y su ausencia fue voluntaria, por lo que tras brindarles atención integral, se giraron los oficios correspondientes para la cancelación de las fichas de búsqueda.

La Fiscalía General del Estado (FGE) refrenda su compromiso de velar por los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes esclareciendo todos los hechos que sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.