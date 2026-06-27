Localizan a integrante tras presunto secuestro

La Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ- RC) Región Venustiano Carranza, denunció el presunto secuestro y agresión de uno de sus compañeros, quien fue localizado con vida tras varias horas de búsqueda en un predio conocido como San Antonio El Peñascal.

En conferencia de prensa realizada en la Plaza de La Paz en San Cristóbal de Las Casas, la organización denunció que la víctima fue encontrada golpeada, amarrada y con una bolsa en la cabeza, además de asegurar que temen por su integridad y la de otros integrantes debido al conflicto agrario que enfrenta la región.

Caso

Señalaron que el campesino desapareció luego de ser interceptado por un grupo de personas. Fue hasta alrededor de las siete de la noche cuando sus compañeros lograron encontrarlo, luego de que un testigo alertara sobre el lugar donde presuntamente había sido abandonado.

Denunciaron que el integrante presentaba visibles huellas de violencia y aseguraron que sus agresores pretendían privarlo de la vida.

Explicaron que la rápida movilización de integrantes de la organización y habitantes de la comunidad permitió ubicarlo.

Los representantes de la organización afirmaron que estos hechos estarían relacionados con un conflicto social y agrario que desde hace años se mantiene en Venustiano Carranza. También señalaron que existen denuncias penales que consideran infundadas contra algunos de sus integrantes, entre ellos Esteban, Domingo y Ezequiel.

Piden investigar

Indicaron que el próximo lunes presentarán una denuncia formal ante el Ministerio Público para que se investiguen los hechos y se castigue a los responsables, al tiempo que reiteraron que seguirán los cauces legales y descartaron tomar represalias por cuenta propia.

En el mismo pronunciamiento, la OCEZ recordó que este 25 de junio se cumplieron tres años de la desaparición de sus compañeros Uberlain Aguilar de la Cruz y Marco Antonio Díaz Gómez, ocurrida en 2023, por lo que exigieron a la Fiscalía General del Estado reactivar las acciones de búsqueda y dar a conocer los resultados de los estudios de ADN practicados a restos humanos localizados en el rancho El Cedro.