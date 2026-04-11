Localizan a menores extraviadas en la feria

Como parte del Operativo Semana Santa Segura 2026, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza su titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño a través de la Guardia Estatal Fuerza Ciudadana, logró la localización de dos menores de edad extraviadas en la Feria de la Primavera y la Paz 2026 del municipio de San Cristóbal de Las Casas.

De manera puntual, elementos de la SSP iniciaron la búsqueda exhaustiva a los alrededores de todo el recinto, localizando a una de las menores, sobre el corredor de puestos ambulantes con dirección a la salida y la otra deambulando por las instalaciones de la feria.

La Guardia Estatal Fuerza Ciudadana, entregó con sus respectivos familiares a ambas niñas, no sin antes emitir una recomendación sobre las medidas de seguridad que se deben tomar en cuenta al asistir con menores de edad a eventos masivos.