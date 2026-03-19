Localizan a pelícanos en zona indígena

Dos pelícanos fueron captados este miércoles en la zona indígena de Chiapas, uno fue rescatado con vida en San Cristóbal de las Casas; y otro más fue encontrado muerto en una comunidad de San Juan Chamula, causando indignación este último caso.

La primera ave fue vista por la mañana en los espacios de la colonia 5 de marzo, en el sur de la ciudad, personal de Ecología acudió, pero escapó.

Por la tarde fue reportado a la central de Bomberos que el ave había caído en un domicilio de la Quinta La Garita de San Cristóbal.

Al llegar, los elementos de bomberos se percataron del ave silvestre (pelícano) localizada al interior de un domicilio de esta zona.

El personal operativo realizó maniobras seguras para la captura del ejemplar, evitando causarle daño y garantizando la seguridad de los habitantes.

Posteriormente, el ave fue entregada a personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para su valoración y resguardo conforme a los protocolos correspondientes.

El segundo pelícano fue localizado sin vida en una comunidad de San Juan Chamula. En un video se observa cómo cuatro jóvenes juegan con el pelícano muerto.

A pesar de que se desconoce la causa de la muerte del ave silvestre, el video causó indignación en las redes sociales.

Este último hallazgo, se dijo, ocurrió en la localidad El pozo, municipio de Chamula en la zona Altos de Chiapas. Se desconoce cómo llegaron las aves a esta ciudad.