Localizan en el Registro Civil libros de 1886

Un equipo de especialistas en conservación, restauración y encuadernación, procedente del Centro Universitario de Información y Documentación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), concluyó este miércoles un diagnóstico general del estado de conservación de los documentos históricos del Registro Civil del Estado, en el que lograron identificar libros que datan de 1886.

Berenice Dávila Galdámez, responsable del área de conservación del Registro Civil, explicó que el equipo está integrado por cuatro personas y que el trabajo consistió en realizar una valoración técnica de los soportes físicos de los libros de actas de 30 municipios, tomando una muestra de seis libros por cada uno.

Objetivo

“El objetivo de este diagnóstico es llegar a la conclusión aproximada de cuánto material está en buenas condiciones y cuánto se va a utilizar para procesos de restauración y encuadernación”, señaló.

Durante la revisión, los especialistas trabajaron con tres rangos temporales: de 1886 a 1940, de 1940 a 1982, y de 1982 a 2026. Aunque cada municipio tiene una temporalidad distinta, el libro más antiguo localizado hasta ahora corresponde a 1886.

Dávila Galdámez aclaró que el diagnóstico se enfoca únicamente en el estado físico de los documentos, no en su contenido. “Tomamos un libro, abrimos, vemos cómo está el documento: si tiene cinta adhesiva, qué tipo de tinta, si tiene dobleces o faltantes. Ese es el trabajo”, detalló.

El diagnóstico también busca fundamentar la creación de un espacio permanente dentro del Registro Civil, dedicado a la encuadernación y restauración, así como contar con personal capacitado para estas tareas.

“Entre más pase el tiempo y el material no tenga las condiciones adecuadas de conservación, se va a seguir deteriorando, incluso se podrían perder partes de la información de cada acta”, advirtió la especialista.

Dávila Galdámez señaló que, aunque actualmente se lleva a cabo un proceso de digitalización, los documentos más antiguos aún no han sido tocados. “Nosotros estamos haciendo un análisis de ese material para ver si se puede trabajar o no”, explicó.

Tras esta primera etapa, se prevé la firma de un convenio de colaboración entre la Unicach y el Registro Civil para continuar con asesorías en conservación y restauración.

“Nos da mucho gusto que hayan tomado esta decisión de hacer el diagnóstico, porque es un mundo de material inmenso”, concluyó la especialista.