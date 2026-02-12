Locatarios a punto de linchar a estafadores

Locatarios del mercado público Manuel Larráinzar estuvieron a punto de linchar a dos mujeres y un hombre, mismos que habían estafado con billetes falsos a comerciantes, entre ellos vendedores de pescados, frutas y verduras, hechos ocurridos a las doce y media de este miércoles.

Entre los comerciantes afectados están Irma Pascasio Soto, Javier Madrigal Herrera, Gonzalo de la Cruz Gordillo y Bersaín Escobar Corzo, entre otros, quienes que fueron víctimas de fraude por billetes falsos; los comerciantes al percatarse que habían sido estafados alcanzaron a golpear a los presuntos estafadores, aunque a pesar eso lograron escapar entre las personas que estaban en el lugar.

Ante esto, elementos de la Policía Municipal realizaron un fuerte operativo por la zona del mercado, logrando detener a un hombre sospechoso, aunque minutos después fue liberado luego de que las comerciantes que habían sido estafados dijeron que no era la persona que los había engañado, resultando así que los responsables lograron darse a la fuga con rumbo desconocido.

Por tal motivo los comerciantes anunciaron que tomarán medidas preventivas para evitar volver a caer en estos fraudes.