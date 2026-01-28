Locatarios con esperanza de tener seguridad social

Uno de los principales objetivos de la actual administración de gobierno es otorgar seguridad social a diversos sectores, que por años no se habían tomado en cuenta, entre ellos locatarios de mercados públicos; por esto se prevé que este año se comience a otorgar este beneficio en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Lo anterior fue anunciado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En el dato divulgado a través de su podcast, aseguró que además de los conductores del transporte público se busca otorgarle este beneficio a mariachis, meseros y locatarios.

Dijo que este proyecto se iniciará en los municipios mencionados, con el propósito de fomentar la formalidad laboral y reducir las estadísticas de informalidad, que por años miles de chiapanecos han ejercido.

Virginia Gramajo, vendedora de pozol desde hace 15 años en el mercado público “Juan Sabines” de Tuxtla Gutiérrez, ve con esperanza la propuesta que realizó el gobernador para otorgar seguridad social a locatarios.

“Pues la verdad, estaría bien, casi la mayoría aquí no tenemos seguro. Si nos enfermamos, vamos al doctor particular”, explicó, asegurando que hasta una gripa común representa un gasto fuerte que oscila entre 300 y 400 pesos.

Para ella, perteneciente a un sector que siente históricamente olvidado, la iniciativa es una oportunidad, “trabajamos así por trabajar, que no contamos porque no es empresa, no es municipio, no es nada”, reflexiona.

Sin embargo, su esperanza es cautelosa, como muchos, asegura que prefiere esperar a que se haga realidad. “Como Santo Tomás: hasta no ver, no creer”, aclarando que han pasado mandatarios cuyas promesas no se cumplieron, pero confía en que el actual pueda llevarlo a cabo.