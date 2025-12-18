Locatarios denuncian despojo de sus puestos

Locatarios del mercado Dr. Belisario Domínguez, ubicado en el barrio La Candelaria, de la cabecera municipal de Ocosingo; integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y algunas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), denunciaron que han sufrido agresiones, daños y despojo de sus locales por directivos y otro grupo de vendedores.

“Nosotras y nosotros estamos luchando día con día para trabajar y no depender de los programas sociales del mal gobierno, pero en este momento estamos sufriendo el despojo de nuestros lugares de trabajo y de sostenimiento económico para nuestras familias”, afirmaron.

Descontento

En un documento dijeron que el despojo de sus locales “se generó por solicitar la firma de los integrantes de la mesa directiva para escriturarlos, pero ellos exigen por cada local la cantidad de 300 mil pesos, siendo esto un robo”.

Las 35 personas mayas tseltales que trabajan y tienen locales en el mercado, hicieron un llamado “a todas las instituciones y autoridades del gobierno de Chiapas para que se nos respete nuestro derecho al trabajo digno, a nuestros locales como fuente de sustento económico para nuestras familias y se dé un alto a los despojos y daños de nuestros puestos”.

Sin respetar acuerdos

Expresaron que “un grupo de personas de la Coalición, que tenemos identificado con nombres y apellidos, no respeta los acuerdos que ellos mismo realizan y han protocolizado; el motivo de su actuar es porque han tenido jugosas ganancias económicas a través de las extorsiones que realizan con el despojo de locales, lo que hacen en contubernio con funcionarios públicos”.

Subrayaron: “Durante mucho tiempo hemos sido víctimas de discriminación, humillaciones, amenazas, violencia, despojo de locales y nos han prefabricado delitos con tal de deshacerse de nosotros y puedan seguir con fechorías. También hay amenazas de que a partir del 19 de diciembre nos despojaran a todos de nuestros locales, que con mucho trabajo hemos podido tener para poder llevar el sustento a nuestras familias, con trabajo digno. Todo esto están haciendo porque jamás quisimos entrar a sus juegos corruptos”.