Locatarios denuncian despojo y violencia

Un total de 37 copropietarios del mercado público tradicional Dr. Belisario Domínguez, ubicado en la cabecera municipal de Ocosingo, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), denunciaron que han sido “víctimas de discriminación, humillaciones, amenazas, violencia, secuestro y despojo de nuestros locales, así como de la prefabricación de delitos, con tal de deshacer, dividir nuestra organización colectiva e indígena tseltal afectada, porque jamás quisimos entrar a juegos corruptos” de integrantes de la mesa directiva de la Coalición de Locatarios.

En conferencia de prensa en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), expresaron que el mercado “no se hizo con decretos de escritorios, sino con el esfuerzo de mujeres y hombres; cada local que hoy quieren arrebatarnos tiene historia; aquí crecieron nuestros hijos, aquí salieron de la escuela, aquí hemos sostenido hogares enteros, aquí hemos dado trabajo”.

En un documento leído por Blanca Arely López Méndez, una de las víctimas, los locatarios denunciaron “con profunda indignación, la injusticia, el hostigamiento, las amenazas, retención de personas, el despojo arbitrario e ilegal y el robo del que hemos sido víctimas. Se nos ha arrebatado lo que construimos con el sudor de nuestra frente”.

Exigieron la restitución inmediata e incondicional de sus “locales secuestrados; la prestación y servicios de todos los bienes en común que tenemos como copropietarios; entrega de los títulos de propiedad, certificados de aportación, escrituras, etcétera”.