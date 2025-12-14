Locatarios festejan a la Virgen de Guadalupe

Locatarios de la ciudad de Tonalá festejaron el Día de la Virgen de Guadalupe, contando con la presencia de la marimba.

Como parte de la convivencia se sirvió la tradicional barbacoa que fue acompañada de refrescos y pastel. Las actividades se realizaron durante la mañana de este viernes.

Los centros de abastos que se sumaron a estas actividades fueron los mercados Manuel Larráinzar, Las Lomas, San Francisco de Asís y La Libertad.

Aparición

Los comerciantes disfrutaron al máximo la conmemoración a la Virgen de Guadalupe que se festeja en toda la República Mexicana, como recuerdo de su aparición frente a San Juan Diego, en el cerro de Tepeyac.

Expresaron que es la primera vez que los festejos se realizan de gran manera, desde de las 09:00 horas, con actividades como rezos y privilegiando la unión entre los comerciantes, Aurora Mondragón Ríos compartió que desde las nueve de la mañana hasta las 14:00 horas disfrutaron de estas festividades religiosas.