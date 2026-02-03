Locatarios festejan el día de la Candelaria

Locatarios del mercado público Manuel Larráinzar festejaron con tamales y café el día de la Candelaria en donde los comerciantes se olvidaron de sus actividades diarias por un momento, para disfrutar del convivio con sus compañeros y usuarios en la festividad que tuvo una duración aproximada de dos horas.

Los comerciantes en voz de Aurora Medina Rizo dijeron que este convivio de alguna manera unifica al gremio de locatarios, pues todo el año se la pasan trabajando y casi no se dan el tiempo para poder convivir entre ellos.

Un día de fe y tamales

Señalaron que las festividades del día de la Candelaria siempre ha sido muy importante, porque la mayoría de ellos son católicos y los seguidores de esta religión se imponen sobre todas las demás.

Este día especial también lo festejaron comerciantes de los centros de abastos La Libertad, San Francisco y Las Lomas quienes también compartieron los tamales.