Locatarios temen por circulación de billetes falsos

Comerciantes del Mercado Público Lázaro Cárdenas de Pijijiapan, manifestaron su preocupación por la creciente circulación de billetes falsos, la cual podría aumentar con la llegada del periodo decembrino.

Manifestaron que el año pasado, varios locatarios fueron afectados por los estafadores que tenían en su poder billetes falsos desde 50 hasta los 1000 pesos.

Locatarios mencionaron que las fiestas decembrinas están a la vuelta de la esquina y por lo tanto el temor se incrementa ante la posibilidad de que lleguen los estafadores, ya que es justo en estas fechas cuando más se aprovechan para hacer su agosto.

Toman cartas en el asunto

Por esta situación dijeron que están preparados con su respectivo lapicero para detectar cualquier anomalía.

“Todos los que son del gremio de locatarios compraron su lapicero que detecta si el billete es falso”, reiteraron

Enfatizaron que nadie hasta el momento ha detectado a los estafadores, porque se cuelan como si fueran clientes habituales y en cuestión de minutos aprovechan el momento para hacer de las suyas.

También pidieron a los diversos cuerpos policiacos a realizar frecuentes operativos y detener a todas las personas que se dedican a estafar con billetes falsos.

Sostienen que esta práctica es sumamente negativa para los comerciantes que con esfuerzo sostienen sus negocios.