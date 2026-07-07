Locutores se mantienen al margen de disputas

La Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación San Cristóbal, que preside Hugo Manuel Aguilar Zúñiga, da a conocer que es una organización civil que se mantiene al margen de disputas con otras asociaciones del mismo rubro, ya sea a nivel local, estatal o nacional.

En un comunicado señala que desde su creación responde al genuino interés de sus agremiados por trabajar en favor de esta histórica ciudad de San Cristóbal en el ámbito de la locución de manera profesional, como se ha venido realizando a través de los años que respaldan la trayectoria de cada uno de sus integrantes en las diferentes frecuencias de FM y diversos medios digitales e impresos.

Asimismo, refrenda su compromiso de colaboración con diversas organizaciones civiles, culturales, municipales y privadas.

Por lo anterior, la Asociación se deslinda de cualquier ataque o inconveniente que pueda surgir por parte de otras personas o agrupaciones.

Mensaje

Da a conocer que “respeta el sentir y el libre albedrío de quienes se sientan ofendidos por la constitución; por ello, la delegación no caerá en controversias de ninguna índole y las decisiones tomadas por otras personas relacionadas con la locución son ajenas a nuestra agrupación”.

“Generar conflictos no es el objetivo de esta asociación ni forma parte de sus estatutos. Nuestra misión es conducirnos con absoluto respeto, sin ceder a provocaciones que hayan surgido o puedan surgir antes, durante o después de nuestra presentación oficial”.