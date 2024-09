Logotipo de CTM no debe usarse en confederación

Olvera Mejía dijo que a nivel nacional se está viendo el tema por la vía legal sobre el uso del logotipo de la CTM. Diego Pérez / CP

María de Jesús Olvera Mejía, lideresa de la CTM en Chiapas, desmintió que se esté creando una nueva confederación a nivel local, pues se trata de una marca registrada y a nivel nacional se tomarán las medidas jurídicas que correspondan sobre el tema.

Acompañada de quienes forman parte de esta federación, mencionó que el posicionamiento obedece a que se ha lanzado una invitación usando el logotipo de la CTM para la creación de otro organismo.

Legalidad

A nivel nacional, refirió, se está tomando el tema desde la parte legal; aclaró que la CTM no está en conflicto con ningún sindicato que busque el bien de los trabajadores.

En su opinión, consideró que estas acciones de colocar eslogan al sindicalismo pueden tomarse como un asunto político. Cualquier persona, remarcó, puede crear su sindicato si así lo desea, sin embargo, deben cumplir con todos los protocolos que marcan la ley.

Respaldada de diferentes representantes del sector de Trabajadores, comentó que lo que se debe hacer al momento de crear una federación o sindicato es el de convencer a las personas del porqué deberían formar parte de esa organización.

Mensaje

“Es para hacer del conocimiento a los ciudadanos que no se dejen engañar, nada más. Nuestra obligación como gente de la CTM, es decir que no se dejen engañar. Toda acción va a tener una reacción, lo único que estamos diciendo es que el logotipo no se puede usar en una Confederación que no existe”, remarcó.