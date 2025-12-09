Logra docente acreditación para evento internacional

El docente Néstor Antonio Morales Navarro, quien participó como asesor técnico en la Copa Science de México Temporada 2025, obtuvo la acreditación para participar en la Expo Investigación 2026, en Panamá.

Con la idea “Fotosíntesis en Acción: una estrategia lúdica para el aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales, experimentales y tecnología”, se presentó en la categoría Docente.

El proyecto consistió en trasladar la tecnología de manera didáctica y lúdica aplicado a estudiantes de nivel preparatoria: “la actividad fue integrar la tecnología con microcontroladores algunos actuadores como leds botones e integrarlos con simuladores para crear la pieza y los tableros electrónicos”.

“Fotosíntesis en acción”, es una estrategia lúdica para la enseñanza de las ciencias naturales; este prototipo tiene como intención dar una herramienta al docente que permita el aprendizaje transversal de las ciencias naturales a lo largo de cuatro primeros semestres.

Aunado a ello, también la adaptación de un juego que es la papa caliente con un dispositivo, el manejo de un simulador con un dispositivo móvil y también con circuitos electrónicos”.

José Manuel Rosado Pérez, director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, expresó que la finalidad es impulsar ideas en Ciencia, Tecnología y Emprendimiento con alto impacto en la sociedad.

Felicitó al docente por el logro obtenido, ya que es el reflejo del nivel educativo con el que cuenta el Instituto para responder a proyectos que son impulsados de manera internacional.