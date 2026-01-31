Logra magisterio libertad sindical; se armonizó la ley

El secretario general de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Oved Balderas Tovilla, celebró la armonización en Chiapas de la ley que ahora da libertad sindical al magisterio en la elección de sus representantes.

Ante los medios de comunicación, explicó que con la aprobación se da un avance importante para la penalización en aquellos casos donde servidores públicos quieran intervenir en procesos internos de sindicatos.

“Sin duda alguna que este es un mayor logro en materia laboral para las trabajadoras y trabajadores del siglo XXI”, remarcó Balderas Tovilla.

Reconoció la apertura de la actual Legislatura para abordar el tema que se impulsó a nivel nacional; el dirigente también explicó que en la actual administración se ha brindado respeto al sector magisterial.

Como ejemplo, dijo, la elección de la Sección 40 del SNTE emanó de un proceso democrático y de la participación de todas y todos con el voto universal, libre, secreto, directo y transferible.

La ley, detalló, es clara en el sentido de que ahora no se permitirá la intromisión de servidores o servidoras públicas en los procesos internos, y serán los sindicatos los únicos que podrán nombrar a sus dirigencias para evitar malos mensajes gremiales.

Lo que ahora se debe esperar en la parte jurídica, explicó, es que lo aprobado en el Congreso de Chiapas se publique en el periódico oficial del estado. Después se comunicará a la estructura magisterial los alcances.

“En el caso de nosotros, maestras y maestros de la 40, tengan la plena certeza que cada uno de los procesos van a ser respetados la voluntad de ellos en cada uno de los procesos correspondientes”, remarcó el dirigente.