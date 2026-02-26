Logra Zinacantán pase internacional en robótica

Un grupo de estudiantes de la Escuela Primaria Federal Melchor Ocampo del municipio de Zinacantán, consiguió su clasificación a la etapa internacional de la First Lego League, una competencia internacional de robótica próxima a realizarse en Houston, Texas a finales de abril.

El equipo “Exploradores del Pasado” compitió ante 32 escuelas de diferentes estados del país en el Evento Nacional Unearthed celebrado en Monterrey, ahí demostraron habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Gracias a su desempeño integral obtuvieron uno de los dos boletos para representar a México en la fase internacional que se desarrollará en Houston.

Reto

Durante la temporada, las y los alumnos trabajaron en la temática “Unearthed”, enfocada en la arqueología y en la manera en que los hallazgos permiten comprender la historia de la humanidad y su relación con el entorno.

Como parte del reto construyeron y programaron robots capaces de cumplir diversas misiones en pista, además de diseñar prototipos innovadores y presentar un proyecto de investigación orientado a una problemática global.

El grupo está conformado por la docente Laura Amparo Hernández Jiménez y los estudiantes Ángeles Arleth Hernández De la Torre, Natasha Zoé Ruiz Hernández, María de Lourdes Sánchez Pérez, Marco Adrián Sánchez González y Nayra Esther Pérez López, quienes destacaron por su creatividad, disciplina y trabajo colaborativo.

Segundo pase

El otro pase internacional fue obtenido por el equipo “Quetzales Misteriosos” del Estado de México, mientras que Zinacantán selló su clasificación con una presentación innovadora ante los jueces nacionales.

Este logro confirma que el talento y la innovación también florecen en comunidades indígenas de Chiapas, donde la educación y la ciencia se convierten en herramientas de transformación social.