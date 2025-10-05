﻿﻿
ChiapasTuxtla

Logran 14 proyectos pasar a concurso nacional

Octubre 05 del 2025
El director dijo que esperan una vez más ganar el concurso nacional con el talento de los jóvenes chiapanecos. Cortesía
El director del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Tuxtla Gutiérrez, José Manuel Rosado Pérez, dio a conocer que 14 proyectos en categorías como Consumo, Sostenibilidad y Cambio Climático, Salud y otras, elaborados por estudiantes de Licenciatura y Posgrado lograron pasar a la etapa nacional del InnovaTecNM 2025.

Con la participación de más de mil estudiantes provenientes de 29 Institutos Tecnológicos de la Región VII, durante este encuentro de talento e innovación, se presentarán 151 proyectos de Agroindustria, Electromovilidad, Sostenibilidad, Salud, Industria Eléctrica y Bienes de Consumo.

Felicitaciones

Reconoció y felicitó con orgullo a la delegación del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez por el desempeño demostrado en la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación, InnovaTecNM 2025, en su Etapa Regional.

“Su talento, creatividad y compromiso reflejan la esencia innovadora de nuestra institución y son un ejemplo del espíritu transformador que impulsa al Tecnológico. Felicidades a todas y todos quienes integran esta gran delegación por poner en alto el nombre del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez”.

Proyectos

Algunos de los proyectos de Licenciatura que pasaron a la nacional son: “Silent Speech”, segundo lugar en la categoría de Bienes de Consumo. “Chenek Balam, primer lugar en sala y tercer lugar absoluto en la categoría de Sostenibilidad y Cambio Climático.

También, “Kairos”, primer lugar absoluto en la categoría de Servicios para la Salud. “Kinetica”, primer lugar en sala y tercer lugar absoluto en la categoría de Servicios para la Salud.

“TecniSilla”, primer lugar en sala y primer lugar absoluto en la categoría de Electromovilidad y Transición Electrónica. “Tectuino”, primer lugar absoluto en la categoría de Industria Eléctrica y Electrónica. “Digihan”, primer lugar en la categoría de Innobótica robots manipuladores para la industria.

