Logran 14 proyectos pasar a concurso nacional

El director del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Tuxtla Gutiérrez, José Manuel Rosado Pérez, dio a conocer que 14 proyectos en categorías como Consumo, Sostenibilidad y Cambio Climático, Salud y otras, elaborados por estudiantes de Licenciatura y Posgrado lograron pasar a la etapa nacional del InnovaTecNM 2025.

Con la participación de más de mil estudiantes provenientes de 29 Institutos Tecnológicos de la Región VII, durante este encuentro de talento e innovación, se presentarán 151 proyectos de Agroindustria, Electromovilidad, Sostenibilidad, Salud, Industria Eléctrica y Bienes de Consumo.

Felicitaciones

Reconoció y felicitó con orgullo a la delegación del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez por el desempeño demostrado en la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación, InnovaTecNM 2025, en su Etapa Regional.

“Su talento, creatividad y compromiso reflejan la esencia innovadora de nuestra institución y son un ejemplo del espíritu transformador que impulsa al Tecnológico. Felicidades a todas y todos quienes integran esta gran delegación por poner en alto el nombre del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez”.

Proyectos

Algunos de los proyectos de Licenciatura que pasaron a la nacional son: “Silent Speech”, segundo lugar en la categoría de Bienes de Consumo. “Chenek Balam, primer lugar en sala y tercer lugar absoluto en la categoría de Sostenibilidad y Cambio Climático.

También, “Kairos”, primer lugar absoluto en la categoría de Servicios para la Salud. “Kinetica”, primer lugar en sala y tercer lugar absoluto en la categoría de Servicios para la Salud.

“TecniSilla”, primer lugar en sala y primer lugar absoluto en la categoría de Electromovilidad y Transición Electrónica. “Tectuino”, primer lugar absoluto en la categoría de Industria Eléctrica y Electrónica. “Digihan”, primer lugar en la categoría de Innobótica robots manipuladores para la industria.