Logran acreditar a 28 cuerpos académicos

Ahora la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) cuenta con 28 Cuerpos Académicos (CA) activos en los que los docentes unen esfuerzos en líneas de estudio compartidas, que impulsan la innovación y el desarrollo científico en la institución.

La directora de Investigación y Posgrado, Dulce Karol Ramírez López, comentó que en la más reciente convocatoria de registro y evaluación de Cuerpos Académicos emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), fueron evaluados 11, de los cuales tres alcanzaron el grado de consolidado.

Compromiso

Además, otros tres se ratificaron como consolidados y dos más se integraron como nuevos grupos en formación. De esa forma la universidad continúa fortaleciendo su compromiso con la investigación y la generación de conocimiento.

Destacó que este logro respalda los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2025-2029, orientado a promover proyectos de investigación y creación en áreas prioritarias, que aporten soluciones reales a las necesidades sociales.

La coordinadora de Investigación, Magnolia Solís López, señaló que de los 28 Cuerpos Académicos con los que cuenta actualmente la Universidad, más de la mitad se encuentran consolidados, ocho están en proceso de consolidación y cuatro en formación.

Los Cuerpos Académicos que ascendieron de grado son: Conservación y Biodiversidad; Biodiversidad y Calidad de Vida; y Desarrollo Humano, Sustentabilidad y Cultura.

Además, el Instituto de Ciencias Biológicas y el Centro de Estudios de México y Centroamérica (Cesmeca), destacan como las unidades con mayor número de Cuerpos Académicos registrados. En conjunto, los cuatro institutos de investigación de la Unicach desarrollan 18 líneas estratégicas de conocimiento, en temas como biodiversidad, cambio climático, cultura y energía.