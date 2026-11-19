Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), lograron obtener el segundo lugar en la segunda etapa del Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas y Ciencias Económico-Administrativas (Enecb-CEA 2026), en la categoría de ciencias Básicas, lo que les garantiza su pase a la etapa nacional.

El docente-investigador Ildeberto De los Santos Ruiz, junto a sus homólogos Óscar Aguilar Vera; José López Moreno; Luis Ruiz Gómez; María Salgado Gutiérrez; Blanca Trejo Paniagua y Yuselmi Vleeschower Díaz, estuvieron a cargo de la preparación y acompañamiento académico del equipo que demostró sus conocimientos, habilidades de razonamiento y capacidad para resolver problemas mediante la aplicación de conceptos científicos.

Evento

De los Santos explicó que el Enecb-CEA 2026 tiene como objetivo reconocer e incentivar, con un enfoque incluyente, el esfuerzo, la capacidad y la preparación del estudiantado del Tecnológico Nacional de México mediante la aplicación multidisciplinaria de sus conocimientos para resolver problemas.

Asimismo, busca impulsar el desarrollo integral de los futuros profesionistas a través de la competencia académica y la colaboración entre planteles. Con su pase a la etapa nacional, el equipo continuará su preparación para representar al ITTG y poner en alto el nombre de Chiapas.

Este importante resultado refleja el compromiso, la dedicación y el trabajo académico colaborativo de la comunidad tecnológica. “Este logro refrenda el compromiso del campus con el fortalecimiento de la formación científica y el desarrollo del talento estudiantil, al tiempo que consolida la participación del Instituto en los espacios de competencia académica nacional”.