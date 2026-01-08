Logran aumentar matrícula e iniciarán carrera nueva

El director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, José Manuel Rosado Pérez, comentó que en el último semestre de 2025, rebasaron por primera vez en la historia los cinco mil estudiantes, “hoy tenemos matriculados cinco mil 425 jóvenes”, además este mes de enero inicia una nueva carrera.

Indicó que la meta de proyección para este 2026 es llegar a por lo menos a cinco mil 800 estudiantes matriculados. Para lograr ese objetivo y que más jóvenes se interesen por una ingeniería, realizan jornadas de difusión invitando a escuelas de nivel medio superior para recorrer el campus.

Ingeniería

Sobre la nueva carrera, dijo que es la número 12, ingeniería en ciberseguridad, lo que ayudará mucho en el crecimiento de la matrícula que tienen proyectado. “Quizá este primer semestre, la convocatoria no sea tan alta, pero seguramente para agosto aumentará”. También están en análisis de crear dos carreras más para el próximo año.

Recordó que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, estableció la meta de aumentar en 300 mil la matrícula de educación superior de todos los subsistemas en el país para este sexenio, esto con la finalidad de tener más cobertura y que más jóvenes puedan estudiar una carrera.

Meta

La meta inicial para el Tecnológico Nacional de México (TecNM), sistema al cual pertenece el instituto, era aumentar 86 mil espacios más la matrícula para este gobierno, de los cuales tan solo en este primer año se han alcanzado ya, cerca de 35 mil nuevos espacios en todos los tecnológicos del país.

Indicó que durante los recorridos que realizan con jóvenes de preparatorias y otros subsistemas de media superior, conocen los proyectos que estudiantes del Tecnológico realizan y que han ganado premios nacionales. La idea es que conozcan el campo de aplicación de las ingenierías.