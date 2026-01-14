Logran casi 100 % en vacunación en menores de un año de edad

La Secretaría de Salud (SSa) en Chiapas confirmó que logró una cobertura de alrededor del 99 % en la aplicación de las vacunas en menores de un año para prevenir riesgos por sarampión, gracias al trabajo de coordinación entre las instituciones.

Otro de los aspectos que destacó la institución, es que dentro del grupo vulnerable al sarampión son los menores de seis años y en ese segmento la cobertura ya alcanzó un 95 %.

Las autoridades en materia de Salud enfatizaron que la Subdirección de Epidemiología resaltó que también hay un avance de hasta un 97 % para el caso de niñas y niños de seis años de edad.

En el caso de sarampión, desde el año pasado comenzaron a circular los primeros casos del virus y por ahora el brote se ha mantenido controlado a nivel local, gracias al interés de la población por acudir por las dosis.

“Como parte del Plan Estatal de Respuesta ante el brote de sarampión, en la entidad se han aplicado hasta la fecha 923 mil 727 dosis de vacunas, de las cuales 203 mil 134 han sido para proteger a la población de la región Altos Tsotsil-Tseltal, donde se registran las coberturas más bajas de vacunación”, explicó la Secretaría de Salud (SSa).

Se indicó que a través de la coordinación que hay, se tiene acceso a la vacunación en las 10 jurisdicciones sanitarias con las que cuenta la entidad.