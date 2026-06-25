Logran egreso de bebé prematuro extremo

Después de 160 días de atención médica especializada, Isaías “N”, un bebé prematuro extremo con un peso inicial de 948 gramos, fue dado de alta del Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 “XIV de Septiembre” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas y regresó a casa con su familia en Berriozábal.

Isaías nació el 14 de enero de 2026, producto de un embarazo gemelar con severas complicaciones; lamentablemente, su hermano no sobrevivió. Desde sus primeros días enfrentó los retos propios de la prematurez extrema, bajo vigilancia médica permanente.

Durante más de cinco meses permaneció en diversos servicios del HGRE No. 13: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Cunero Patológico, Terapia Intensiva Pediátrica, Cirugía Pediátrica y Pediatría. Requirió ventilación mecánica, transfusiones sanguíneas, procedimientos quirúrgicos y la intervención coordinada de un amplio equipo multidisciplinario.

Desafíos

A los desafíos de la prematurez se sumó un cuadro poco frecuente: enterocolitis necrosante e invaginación intestinal neonatal, lo que obligó a realizar múltiples cirugías especializadas para preservar su vida y restablecer el tránsito intestinal.

Al momento de su egreso, Isaías alcanzó un peso de 2.635 kilogramos, casi tres veces más que al nacer. Cada gramo ganado refleja días de cuidados intensivos, vigilancia permanente, procedimientos especializados y el compromiso de decenas de profesionales de la salud.