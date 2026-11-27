La directora de Ecología y Medio Ambiente de San Cristóbal de Las Casas, Jade Cantú, aceptó que ha habido un fallo protocolario al momento de atender la denuncia que más de 20 familias han hecho desde junio sobre el ruido constante generado por un bar ubicado en el centro de la ciudad.

En entrevista para Cuarto Poder, la también bióloga señaló que este fallo en los protocolos intenta ser enmendado en el nuevo Reglamento Municipal para el derecho humano al medio ambiente sano, en el que se contemplan nuevas sanciones.

“No debería ser normal”

Las familias denunciantes han relatado que, al momento de enviar sus quejas sobre ruido a la dirección de Ecología, los bares señalados suelen bajar el volumen de la música, por lo que cuando los verificadores llegan no encuentran hechos que sancionar.

Esta dinámica ha provocado que las familias, integradas en su mayoría por personas de la tercera edad, concluyan que hay alguna especie de colusión entre la dirección y los dueños de los establecimientos.

Cuestionada sobre esta situación, Jade Cantú dijo que sería “inocente” de su parte asegurar que no hay verificadores coludidos con los dueños, una situación que considera “no debería ser normal”.

“Hay una probabilidad como en cualquier otra dependencia” señaló la funcionaria, quien dijo que los verificadores tienen prohibido asistir a los bares de manera personal, esto con el objetivo de evitar malos entendidos.

Se retira el negocio

La directora informó que ante las denuncias constantes que ha tenido el dueño del bar señalado por las familias, este ha decidido no renovar sus permisos ante la dirección de Servicios Públicos, por lo que moverá su negocio el siguiente año.