Logran múltiples detenciones en operativos en Tuxtla

Bajo la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Chiapas mantiene una estrategia firme de seguridad, investigación y presencia territorial; en ese sentido y como resultado de la Estrategia de Contención e Investigación Prioritaria derivada de la incidencia de homicidios en Tuxtla Gutiérrez, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Guardia Estatal Preventiva (GEP) y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), logró la detención de 27 personas por la presunta comisión de diversos delitos, así como el aseguramiento de narcóticos, armas de fuego y vehículos.

Operativo interinstitucional

Durante el operativo de la fuerza interinstitucional conjunta, que se implementó en 12 ubicaciones y con objetivos previamente delimitados por la autoridad judicial mediante órdenes de cateo, se aseguraron cinco inmuebles, además de 38 bolsitas con hierba verde y seca con características de la marihuana, 20 bolsitas con polvo blanco con características de la cocaína, 13 bolsitas con características de la droga conocida como cristal; un arma larga calibre .223, dos armas cortas 9 milímetros, una réplica de pistola de balines y dos motocicletas.

El titular de la SSP, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, reiteró que la instrucción es clara: mantener presencia, actuar con firmeza y no ceder espacios a quienes pretendan alterar la tranquilidad de la ciudadanía.

“En esta Nueva ERA, reiteramos que no cederemos ante ningún grupo de la delincuencia. No hay ni habrá pacto con quienes pretendan arrebatarle la paz a las familias chiapanecas. Con inteligencia, operatividad y en absoluta coordinación con los tres órdenes de gobierno, seguiremos actuando con mano firme y Cero Corrupción para garantizar la seguridad y la tranquilidad que Chiapas merece”, concretó.