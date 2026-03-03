Logran proyecto con universidad francesa

Investigadores del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) y de la Universidad de Grenoble Les Alpes, Francia, desarrollarán el proyecto “Cooperación Franco-Mexicana en el diseño de sistemas de seguridad de vehículos eléctricos automatizados mediante sensores virtuales”; que fue seleccionado a nivel nacional.

El docente investigador del Tecnológico, Francisco Ronay López Estrada, comentó que fueron seleccionados como beneficiarios en la convocatoria ECOS NORD 2025, impulsada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

El proyecto aprobado fue uno de los diez seleccionados a nivel nacional, destacando además como el único del Tecnológico Nacional de México (TecNM) en esta edición. Se trata de una convocatoria altamente competitiva, con evaluación académica en ambos países.

“Es un proyecto con doble evaluación, tanto en México como en Francia. Haber sido seleccionados representa un logro muy importante, especialmente porque llevamos varios años trabajando para concretar este tipo de colaboraciones”, expresó.

El objetivo es fortalecer la movilidad académica entre profesores y estudiantes de México y Francia, el intercambio de conocimientos en áreas estratégicas como el diseño de sistemas de seguridad para vehículos eléctricos autónomos, el desarrollo de sensores virtuales y la validación de algoritmos aplicados a la seguridad vehicular.

El investigador Ildeberto de los Santos Ruiz, detalló que permitirá integrar la experiencia del grupo de Mecatrónica de Posgrado del ITTG con la del equipo francés, en pruebas de algoritmos y sistemas aplicados a vehículos autónomos.