Lograron recuperación del sector transportista

La estrategia de seguridad aplicada en las carreteras de Chiapas ha permitido transformar la operación del transporte de carga y pasajeros, alcanzando en 2025 un año sin bloqueos viales y con una reducción significativa de extorsiones y actos violentos que históricamente afectaron al sector, informó Jesús Pérez García, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Transportistas A.C. (Amtac).

El dirigente destacó que, gracias a estas mejoras, se ha observado un aumento considerable en la circulación de mercancías y turistas por las vías estatales, lo que ha facilitado que empresas y conductores inicien una recuperación tras las “cuantiosas pérdidas” causadas por el crimen organizado durante 2024.

Pérez García recordó que, en el pasado, era frecuente el cobro de derecho de piso, así como asesinatos y desapariciones forzadas de quienes se negaban a pagar a grupos delictivos. De igual forma, los bloqueos carreteros —empleados como método de presión— paralizaban regularmente la movilidad, afectando de manera grave la economía regional.

“En un año se ha logrado lo que en muchos no se había conseguido”, afirmó el líder transportista. “Hoy podemos decir que Chiapas es un estado más seguro; esas situaciones ya no ocurren”.

Con las vías libres de obstrucciones y una presencia disuasoria de las fuerzas del orden, el sector ha recuperado condiciones de operación normal y previsibilidad.

Esta estabilidad, subrayó Pérez García, constituye la base que ha impulsado la reactivación del flujo económico y turístico en el estado.