Logros significativos en el Congreso: Juan Trinidad

El diputado local Juan Marcos Trinidad, destacó el ejercicio responsable de la Legislatura Local al exponer que al cierre del Primer Periodo Ordinario se alcanzaron logros significativos en áreas de seguridad, educación y asistencia social.

El también diputado presidente de la Comisión de Vigilancia, Transparencia, Anticorrupción e Información Pública, destacó que en materia de Seguridad se legisló contra el delito de extorsión y se impulsaron acciones contra el halconeo, se mejoró también el sistema de adopción de niñas y niños siendo un paso referencial en la asistencia social.

De la misma manera se aprobó la interrupción legal del embarazo en casos de violación, también dijo se dignificaron a las dos universidades más relevantes de Chiapas, al nombrar Benemérita a la Unach y dar autonomía a la Unicach.

Asimismo, se colocaron con letras doradas el Bicentenario del Congreso del Estado, representando un reto para legislar con sentido social.

De esta manera, dijo Juan Marcos Trinidad, el Congreso del Estado cumple con una agenda legislativa humanista y de trabajo permanente que tiene el reto de trabajar de la misma manera en 2026.