Lomito que sufría maltrato es rescatado

Un perrito que recibía maltrato fue rescatado por la autoridad y puesto bajo resguardo y trasladado de inmediato para recibir valoración médica y tratamiento veterinario.

Tras un reporte ciudadano por presunto maltrato animal en la calle Santa Lucía, en la colonia San Juan de Dios en San Cristóbal de Las Casas, la autoridad activó los protocolos de atención a través del Centro de Control Canino Municipal y la Dirección de Ecología.

El personal especializado estableció contacto con la persona denunciante, quien entregó de manera voluntaria a un cachorro que presentaba visibles problemas de salud y maltrato.

El animal fue puesto bajo resguardo y trasladado de inmediato para recibir valoración médica y tratamiento veterinario.

Obstáculos

Durante el operativo, otros perros fueron señalados en la denuncia por lo que ingresaron a un predio particular, lo que impidió su aseguramiento debido a que el personal no contaba con la autorización legal para ingresar al inmueble.

El Centro de Control Canino solicitó formalmente la emisión de una orden de verificación sanitaria, con el fin de que un inspector competente pueda intervenir y en su caso, determinar las medidas jurídicas correspondientes.

Al respecto la Dirección de Ecología Municipal sostuvo diálogo con integrantes de la mesa directiva de la colonia, quienes proporcionaron información relacionada con el domicilio y las personas presuntamente involucradas. Al no localizar a los señalados, se dejó un citatorio para dar continuidad al procedimiento conforme a la normatividad vigente.