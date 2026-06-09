Los 50 años de Cuarto Poder en Radio Lagarto

Tras leer los encabezados de la portada de Cuarto Poder de este lunes 8 de junio, la conductora del programa “De chile, manteca y sal”, de Radio Lagarto, Maribel Cordero Marín, hizo un repaso por las distintas actividades que este medio impreso y digital lleva a cabo para conmemorar “Medio siglo de ser tu diario vivir”.

Desde la cabina principal de esta emisora que pertenece al Instituto Mexicano de la Radio (IMER) la risueña locutora cedió los micrófonos a Ciro Castillo, jefe de Información del rotativo para detallar actividades como la Carrera Atlética 5K que se llevará a cabo el 5 de julio en beneficio del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez. También, para hablar de “Retrospectiva”, una cartelera periodística que contará con la presencia de analistas, periodistas y fotoperiodistas de talla nacional e internacional los días 15 y 16 de julio.

Estamos al aire

Con carcajada incluida y luego de saludar al auditorio de esta radiodifusora que cubre regiones como la Metropolitana, Frailesca y Altos, Maribel Cordero elogió el esfuerzo que realizan directivos y trabajadores de Cuarto Poder para mantener vivo un medio impreso.

Envió un saludo a la directora general de Información y Comercialización, Ana María de la Cruz Morales y recordó que apenas el día domingo se conmemoró la libertad y expresión.

“Es muy bonito que uno pueda hojear un periódico, no de carne y hueso sino de tinta y papel”, expresó la conductora cuyo programa está al aire a las 12 horas, de lunes a viernes.

Hoja por hoja repasó las secciones del medio impreso e hizo énfasis en el suplemento “Máquina de Ideas” que se imprime lunes y viernes, el cual es un repaso de ocho páginas por cada uno de los 50 años en que Cuarto Poder ha retratado la historia de Chiapas, México y el mundo.

También se detuvo a contemplar el suplemento mundialista “Somos2026”, el cual forma parte del esfuerzo permanente de esta casa editorial por informar y entretener a sus fieles lectores.

Carrera 5K

La carrera con causa 5K, cuyas ganancias serán donadas a los “tragahumo” de la capital chiapaneca tendrá como punto de partida y meta el parque central de Tuxtla Gutiérrez el próximo 5 de julio a las 7:00 horas.

Hasta ahora, se informó a través de las ondas hertzianas de XECHZ, se han inscrito más de 400 corredores y las inscripciones siguen abiertas.

“Es importante inscribirse pronto para elegir talla, la playera está muy bonita y lo mejor, el kit, que incluye medalla conmemorativa, número e hidratación tiene un costo de 200 pesos”, señaló el entrevistado.

La justa de cinco kilómetros, cuyo circuito irá del parque central a la 15 poniente con regreso a la 11 oriente y con cierre en el mismo punto de partida, tiene el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, complementó el entrevistado.

Retrospectiva

A pregunta de la conductora y con cartelera en mano, se hizo la invitación para todos los que gusten acudir los días 15 y 16 de julio al Auditorio Manuel Velasco Suárez de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) para escuchar a periodistas nacionales y locales.

El miércoles 15 de julio a las 10 horas se llevará a cabo el conversatorio “EZLN: el boom del periodismo y fotoperiodismo”, en el cual se contará con la participación especial de Pedro Valtierra, director de la plataforma de fotografía Cuarto Oscuro.

Además de la moderación de Miguel Ángel Osio, conductor de Diez Noticias, estarán presentes las y los periodistas Gabriela Coutiño, Susana Solís Esquinca, Francisco Barbosa y el fotoperiodista Alexis Sánchez.

Por la tarde, 18:00 horas, en la misma fecha y sede, el columnista Julio Hernández “Astillero” disertará una ponencia respecto del acontecer político actual en el país, con la presentación del catedrático de la Facultad de Humanidades de la Unach, Sarelly Martínez Mendoza.

El 16 de julio, un día antes del aniversario 50 de Cuarto Poder, también el mismo auditorio unachense, a las 18:00 horas, el afamado columnista Armando Fuentes Aguirre hará lo propio, de igual forma con la presentación de Martínez Mendoza.

A estas ponencias que son gratuitas están invitados estudiantes de periodismo y Ciencias de la Comunicación, pero además todos quienes gusten del análisis político.