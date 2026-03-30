Los 62 centros turísticos seguros para asistentes

Con el despliegue que se hizo para cuidar a vacacionistas que vengan a Chiapas en Semana Santa, las autoridades locales informaron que los 62 destinos turísticos de la entidad son seguros para los miles de visitantes.

Recientemente se acordó por el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, que estarán disponible 10 mil 200 elementos en todos los municipios.

El periodo de Semana Santa, a lo largo del año, es una fecha clave para la reactivación económica de las personas que se dedican a la prestación del servicio, desde el transporte, restaurantes y hasta el sector hotelero.

Con el despliegue que han realizado las instituciones, lo que se pretende es que haya saldo blanco y que las personas disfruten de los diferentes espacios de manera responsable.

Responsabilidad

El llamado que hizo Aparicio Avendaño desde las Playas de Catazajá, es que la población respete las recomendaciones emitidas por las autoridades, con la intención de que haya orden y las vacaciones transcurran sin incidentes.

El gobierno de Chiapas, a través de diversas instituciones, desde Seguridad, Salud y Protección Civil (PC), mantendrán un despliegue en 62 centros turísticos para tranquilidad de las visitas.

Aparicio Avendaño puntualizó que se ha trabajado de manera intensa durante este 2026. El acompañamiento preventivo se hará por aire, mar y tierra.

Detalló que la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) trabaja para garantizar la paz social en todas las regiones. “Sin miedo y con confianza, Chiapas se blinda para Semana Santa 2026”, destacó.

Dentro del equipo que participa en el cuidado de la población aparecen: seis embarcaciones, además de los tres helicópteros para sobrevuelos preventivos y disuasivos.

Recomendaciones

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) recomienda a las personas que disfrutarán de estas vacaciones a que consideren un punto importante: si van a manejar deben de evitar el consumo de alcohol; la sugerencia es buscar un conductor designado.

Con esta medida preventiva se reduce el riesgo de accidentes, en caso de emergencia también se puede solicitar ayuda al 9-1-1.

Por temas preventivos y para reducir riesgos, es importante verificar el carro antes de salir (todas las partes mecánicas y eléctricas), además de usar el cinturón de seguridad.

Se recomienda a las personas respetar los señalamientos, así como los que están colocados en los espacios turísticos.