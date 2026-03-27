Los cambios que generó el Plan B electoral

La senadora Sasil de León explicó en exclusiva para Cuarto Poder los alcances de la recién aprobada reforma electoral denominada Plan B, destacando la reducción de dinero para el Senado, congresos estatales, sindicatura y regidurías.

Dijo que el debate y la crítica responsable generada tras la aprobación de la reforma planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum, es un triunfo de México y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues respeta las autonomías y honra la congruencia de pensar diferente.

Sindicatura

Con los cambios constitucionales, los ayuntamientos de los municipios podrán integrarse con una sindicatura y hasta quince regidurías.

Se colocó un tope al salir de los diputados locales, los cuales no deben exceder del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la respectiva entidad federativa.

Nadie podrá tener una remuneración mayor a la que percibe el titular del Ejecutivo Federal.

Mientras que en el Senado de la República, los salarios deberán ajustarse de manera progresiva para tener una reducción del quince por ciento.

Por otro lado, recordó que el dictamen fue avalado reuniendo la mayoría calificada, con la salvedad de la reserva de la Revocación de Mandato, que no se aplicó.

Postura

Esta reforma es histórica para el México contemporáneo, pues atiende la urgencia de tiempos transparentes y eficientes en el gasto público, un acto también trascendental para la grandeza de Chiapas, un estado que ya tiene rumbo definido.

“La división de poderes es una realidad en nuestro país. La congruencia por la que luchó nuestro movimiento se demostró; no hay imposiciones, incluso con nuestros partidos aliados la narrativa del Estado Mexicano es clara: se vale pensar diferente”, dijo la legisladora chiapaneca.