Los Constituyentes, un estudio del Chiapas de 1917

Desde la visión del abordaje a los derechos y sus escenarios legislativos, es Chiapas un escenario complejo y distinto al resto de la República, todo llega tarde; y así fue incluso con los beneficios de la Constitución de 1917.

Por ello, es importante el estudio que realizó la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) denominado Chiapas en el Congreso Constituyente 1916-1917, un trabajo encabezado por la prominente historiadora y primera mujer rectora en la historia de esa universidad, María Elena Tovar González.

La también investigadora, junto a la doctora Irasema Villanueva y los historiadores Christian Montesinos y José Guadalupe Sarmiento realizaron un estudio de los personajes chiapanecos que participaron en el proyecto de leyes, así como del contexto histórico y social de México y Chiapas para la época, a la luz del razonamiento contemporáneo.

Esto con la intención de relatar las condiciones del Chiapas de esa época y de las ventajas y desventajas de la adopción posterior de las normativas emanadas de la Constitución Política de la República Mexicana.

Análisis

En esta suerte se analizaron uno por uno a los personajes que representando a Chiapas acudieron al Teatro Iturbide, al Congreso Constituyente en Querétaro para participar en la redacción de la carta magna.

Estos personajes, conocidos como los constituyentes por su participación en el acto referido son: Daniel Antonio Zepeda, Cristóbal Llaven Castillo, Lisandro López, Enrique Suárez Solórzano y José Amílcar Vidal Sánchez.

Para adentrarse en este estudio fue necesario indagar en diversos documentos del Archivo General del Poder Judicial del Estado, Archivo Histórico Flavio A. Paniagua de la Unach y el Archivo de Chiapas-Unicach.

Este documento, retrata que no necesariamente hemos estado de acuerdo con los cambios que se estaban advirtiendo en las reformas.

Y es que durante la redacción y ejecución de la propia constitución se presentaron escenarios complejos, por ejemplo en el reparto de tierras y dispersión de los núcleos agrarios.

Despojo

Los trabajadores indígenas, habituados a vivir, nacer y trabajar dentro de las extensiones de terreno de los hacendados, estaban obligados de forma constitucional a desparecer esa figura, pero sin ofrecérseles alguna otra alternativa.

De tal suerte que al indígena, en lugar de ejercer su derecho a la libertad se le despojaba de trabajo y casa.

Este estudio no confronta los múltiples beneficios de la Construcción de 1917, y sus posteriores renovaciones, en realidad expone la urgencia de estudios de historia comparada y algunos de antropología social antes de ejercer acciones jurisdiccionales o legislativas sobre Chiapas, un estado en donde todo es diferente.

Reformas

Este es un tema atemporal, incluso con las actuales reformas que se discuten en el Congreso de la Unión y la Legislatura local, en todos los casos hay que conocer qué tan convenientes son para Chiapas o qué tanto se sabe del contexto específico de la entidad y sus regiones antes de legislar.

Es imperante que los legisladores chiapanecos, en sus diversos niveles, realicen antes de reformar o votar en favor o contra de acciones legislativas un estudio de historia comparada.

Por último, los investigadores invitaron a la ciudadanía en general, pero en particular a los jóvenes y estudiantes a conocer su Constitución, pues es necesario que todos conozcamos que no se trata de derechos, sino también de obligaciones.

El libro fue presentado en 2019 en la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) José Emilio Pacheco, en la Facultad de Humanidades en la Unicach, en la Casa de la Cultura Luis Alaminos y en Ocozocoautla de Espinosa, aunque podría presentarse en algún otro espacio que lo solicite.