Los cruceros fortalecen al turismo regional

Recorridos por el centro histórico de Tapachula, la Ruta del Café, la zona arqueológica Izapa en Tuxtla Chico y otros lugares de alta belleza natural de la región, realizaron cientos de turistas que arribaron en el crucero Island Princess, este martes.

El buque procedente de Puntarenas, Costa Rica, y con destino a Bahías de Huatulco, hizo su arribo a Puerto Chiapas, en donde sus dos mil 86 pasajeros y 892 tripulantes fueron recibidos con bailes folclóricos, exposiciones artesanales y la gastronomía tradicional.

Este es el quinto crucero que llega a la zona en lo que va del año, con lo que se fortalece el turismo, sostuvo la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

En autobuses y con un amplio dispositivo de seguridad, los cruceristas descendieron para ser trasladados a las diversas rutas turísticas; visitaron el Museo Arqueológico del Soconusco y el Palacio Municipal, entre otros lugares, en donde fueron recibidos con música de marimba.

La Secretaría de Turismo del Estado señaló que se fortalece al oferta del sector en esta región, ya que los visitantes ayudan al desarrollo económico y ayudan a posicionar a Chiapas en el mercado turístico internacional.v