Los cuatro males de la salud en la entidad

Los cuatro problemas de Salud Pública que enfrenta Chiapas son: Obesidad, Diabetes, Hipertensión y enfermedad coronaria, por lo que la ciudadanía deberá identificar factores de riesgos y atenderse desde la acción personal, como también acudir a las instancias pertinentes a recibir atención, confirmó el secretario de Salud en Chiapas, Omar Gómez.

Explicó que por instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar se están realizando diversas acciones en beneficio de la comunidad, como jornadas de activación física, retirar el azúcar y regular la sal de las oficinas de Gobierno, que se suman a la normativa de retirar azucares de las escuelas.

Dijo que existe una gran jornada estatal para ayudar a la ciudadanía a cuidarse, desde el enfoque que el mejor espacio para la prevención en el hogar y no los hospitales, aunque en cualquier caso el sistema de Salud está atento a estos casos.

Sin embargo, insistió en que la ciudadanía deberá adoptar los buenos hábitos de manera personal y consciente, pues de esa manera se puede transitar hacia una vida sana y un gobierno eficiente.

Salud Pública

Dijo que los cuatro problemas de Salud Pública que ya son parte de la vida diaria de nuestras familias chiapanecas son la Obesidad, Diabetes, Hipertensión y enfermedad coronaria.

En Chiapas, durante el 2023, las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de muerte.

Dijo que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2023, la prevalencia de diabéticos en Chiapas alcanza un 18.3 % de la población de los cuales el 5.3 % desconoce su diagnóstico; la gran mayoría se complica con enfermedades renales, pie diabético que termina en amputaciones, neuropatía y retinopatía.

La hipertensión es un asesina silencioso que afectan al 16.2 % de nuestra población mayor de 20 años, debutando cada vez en edades más tempranas y siendo la principal causa de accidentes cerebro vasculares e infartos.

Finalmente, la mala alimentación, el consumo de bebidas azucaradas y el sedentarismo abonan cada vez más a mermar la salud de la ciudadanía.